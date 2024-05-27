Роспотребнадзор назвал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве





Летом в Москве будут работать 35 зон отдыха без купания.

Специалисты Роспотребнадзора взяли 94 пробы воды и 179 проб песка в зонах отдыха. Эксперты ведомства также проверяют инфраструктуру: наличие контейнеров для мусора, медпунктов, спасательных постов, раздевалок, туалетов, душевых, а также состояние торговых точек и мест общественного питания и наличие дезинфицирующих средств.

В 2023 году пригодными для купания были признаны девять водоемов: Путяевский пруд № 1, пляж «Динамо» (САО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное и Черное озера, передает «Радиоточка НСН».

