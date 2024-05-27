Роспотребнадзор назвал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве

Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО) и Черное озеро (ЗелАО) признаны зонами отдыха, пригодными для купания, сообщили в Роспотребнадзоре.

Купание запрещено в водоемах Левобережья (САО), Головинских прудах (САО) и на пляже «Динамо» из-за плохого качества воды и песка. Зоны отдыха Путяевский пруд № 1 (ВАО), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО), «Пионерский пруд», «Воробьевская набережная» реки Москвы (ЗАО), «Кировская пойма» (СЗАО) и пруд «Быково болото» закрыты на реконструкцию.


В АТОР назвали десять стран с самыми чистыми пляжами


Летом в Москве будут работать 35 зон отдыха без купания.

Специалисты Роспотребнадзора взяли 94 пробы воды и 179 проб песка в зонах отдыха. Эксперты ведомства также проверяют инфраструктуру: наличие контейнеров для мусора, медпунктов, спасательных постов, раздевалок, туалетов, душевых, а также состояние торговых точек и мест общественного питания и наличие дезинфицирующих средств.

В 2023 году пригодными для купания были признаны девять водоемов: Путяевский пруд № 1, пляж «Динамо» (САО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное и Черное озера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоспотребнадзорМоскваПляжиОтдых

Горячие новости

Все новости

партнеры