Роспотребнадзор назвал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве
Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО) и Черное озеро (ЗелАО) признаны зонами отдыха, пригодными для купания, сообщили в Роспотребнадзоре.
Купание запрещено в водоемах Левобережья (САО), Головинских прудах (САО) и на пляже «Динамо» из-за плохого качества воды и песка. Зоны отдыха Путяевский пруд № 1 (ВАО), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО), «Пионерский пруд», «Воробьевская набережная» реки Москвы (ЗАО), «Кировская пойма» (СЗАО) и пруд «Быково болото» закрыты на реконструкцию.
Летом в Москве будут работать 35 зон отдыха без купания.
Специалисты Роспотребнадзора взяли 94 пробы воды и 179 проб песка в зонах отдыха. Эксперты ведомства также проверяют инфраструктуру: наличие контейнеров для мусора, медпунктов, спасательных постов, раздевалок, туалетов, душевых, а также состояние торговых точек и мест общественного питания и наличие дезинфицирующих средств.
В 2023 году пригодными для купания были признаны девять водоемов: Путяевский пруд № 1, пляж «Динамо» (САО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное и Черное озера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме
- Роспотребнадзор назвал пригодными для купания три зоны отдыха в Москве
- Певица Нюша подала в суд иск о расторжении брака с мужем
- Главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по РФ западным оружием
- Воробьев: В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник
- Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области
- Перечень доработок лунных станций после аварии «Луны-25» появится в сентябре
- Минобрнауки: уровень стипендий повысят до прожиточного минимума к 2030 году
- ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области
- Правительство поддержало с подаботкой право МВД выдворять иностранцев без суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru