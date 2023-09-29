Роспотребнадзор назвал Измайловский парк и Сокольники опасными из-за клещей

Роспотребнадзор опубликовал список «опасных» парков Москвы с точки зрения обнаружения клещей. Так, люди сталкивались с укусами неприятных паразитов в Измайловском парке и Сокольниках.

Также в неблагоприятный перечень вошли Ботанический парк и лесопарк Лосиный остров, а также лесопарковые зоны в Зеленограде.

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До этого врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов рассказал, как защититься от клещевого энцефалита. Смерти от этого заболевания специалист связал с поздним обращением к врачам. Также он указал на важность медикаментозной и немедикаментозной профилактики. Викулов призвал надевать в поход головные уборы, максимально закрывать участки тела и использовать репелленты, которые отпугивают насекомых. Эксперт посоветовал не извлекать клеща самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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