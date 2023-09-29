Роспотребнадзор назвал Измайловский парк и Сокольники опасными из-за клещей

Роспотребнадзор опубликовал список «опасных» парков Москвы с точки зрения обнаружения клещей. Так, люди сталкивались с укусами неприятных паразитов в Измайловском парке и Сокольниках.

Также в неблагоприятный перечень вошли Ботанический парк и лесопарк Лосиный остров, а также лесопарковые зоны в Зеленограде.