Иммунолог Болибок рассказал о новом вирусе, который передается от клещей

Ученые открыли новый вирус, который передается от клещей человеку. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» об опасности инфекции.

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По его словам, речь идет о новом вирусе Хасеки. Много похожих вирусов ученые обнаружили начиная от Карибских островов и заканчивая Владивостоком. Врач рассказал, что внимание специалистов привлекли четыре случая заболевания Хасеки, когда у пациентов были сопутствующие инфекции, передающиеся человеку от клещей. В частности, анаплазма и энцефалит.

Болибок сообщил, что на территории Европы также обнаружили вирус. Он был зафиксирован в районе Словакии, Африки и Карибского бассейна. Уточняется, что распространяться Хасеки может не только через клещей.

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ФОТО: РИА Новости
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