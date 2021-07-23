Роспотребнадзор назвал главные симптомы после острой фазы COVID-19

В ведомстве рассказали, что абсолютно у всех пациентов, которые переболели коронавирусом, наблюдаются общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение физнагрузок. Особенно это проявляется у граждан, которые работают во вредных условиях труда.

Если пациента беспокоят боли за грудиной и в суставах, сердцебиение, выпадение волос, тревога, депрессия, нарушение сна и когнитивные нарушения, то ему следует обратиться за реабилитацией, пишет URA.RU.

