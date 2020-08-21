Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы для купания в Москве

Между тем, в июле стало известно, что пляжная зона парка Северного речного вокзала вместит до 200 отдыхающих. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. По его словам, реконструкция парка, расположенного на Ленинградском проспекте, завершается.

«Скоро это будет не только современный транспортный узел и зеленая зона, но и один из лучших в средней полосе России пляжных комплексов», - рассказал депутат.

В южной части набережной на площади почти в 4 тысячи квадратных метров появятся три подогреваемых бассейна. Температура воды в них будет поддерживаться на уровне +27 градусов. Бускин также отметил, что формат городского пляжа и современной водной зоны отдыха в Москве очень востребован. Об этом говорит опыт Парка Горького и ВДНХ.

