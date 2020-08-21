Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы для купания в Москве
Специалисты Роспотребнадзора сочли безопасными шесть зон отдыха для купания в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства. Так, в список вошли «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Школьное озеро», «Большой городской пруд», «Черное озеро» и «Тропарево».
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Москве до сих пор сохраняется режим повышенной готовности из-за COVID-19, поэтому зоны отдыха с купанием не открывались для посетителей. Несмотря на это, специалисты проводят еженедельную проверку всех пляжей российской столицы. В общей сложности на контроле у них находятся 56 зон отдыха, из них девять – с возможностью искупаться.
Между тем, в июле стало известно, что пляжная зона парка Северного речного вокзала вместит до 200 отдыхающих. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. По его словам, реконструкция парка, расположенного на Ленинградском проспекте, завершается.
«Скоро это будет не только современный транспортный узел и зеленая зона, но и один из лучших в средней полосе России пляжных комплексов», - рассказал депутат.
В южной части набережной на площади почти в 4 тысячи квадратных метров появятся три подогреваемых бассейна. Температура воды в них будет поддерживаться на уровне +27 градусов. Бускин также отметил, что формат городского пляжа и современной водной зоны отдыха в Москве очень востребован. Об этом говорит опыт Парка Горького и ВДНХ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru