Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
Кондитерская фабрика «Сокол», выпускающая зефир под брендами «Жизель» и «Сокол», подаст иск в суд из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании, сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис. Его слова приводит РБК.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что сотни покупателей пожаловались на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, который был куплен в магазинах «Вкусвилл». Сегодня, 15 октября, Telegram-каналы снова сообщили о жалобах покупателей магазинов «Перекресток» и «Пятерочка», которые приобретали там продукцию завода «Сокол».
Шамис уточнил, что опубликованные сведения «не соответствуют действительности» и порочат репутацию компании. Помимо этого, он сообщил, что скоро будут опубликованы опровержения, а также проводятся подсчеты ущерба.
По его словам, Telegram-каналы просто взяли и подняли жалобы покупателей — всего 31 жалоба в период за год. При этом все жалобы были связаны в основном с нарушением норм употребления продукта. Также Шамис отметил, что продукция «Сокола» выпускается с 2018 года по разрешению американских и европейских стандартов.
Ранее магазин «ВкусВилл» в Москве опроверг в Telegram публикации о массовом отравлении зефиром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru