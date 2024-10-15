Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях

Шамис уточнил, что опубликованные сведения «не соответствуют действительности» и порочат репутацию компании. Помимо этого, он сообщил, что скоро будут опубликованы опровержения, а также проводятся подсчеты ущерба.

По его словам, Telegram-каналы просто взяли и подняли жалобы покупателей — всего 31 жалоба в период за год. При этом все жалобы были связаны в основном с нарушением норм употребления продукта. Также Шамис отметил, что продукция «Сокола» выпускается с 2018 года по разрешению американских и европейских стандартов.

Ранее магазин «ВкусВилл» в Москве опроверг в Telegram публикации о массовом отравлении зефиром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

