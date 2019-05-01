Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

В ведомстве сообщили, что «подцепить» клеща можно в лесу или в парке, а также от животных. Чтобы защититься от клещевого энцефалита необходимо надевать закрытую одежду, закрывать голову головным убором. Кроме того, для защиты от паразитов можно использовать отпугивающие средства, такие как репелленты.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали гражданам, прежде чем отправиться в неблагополучный по клещевому энцефалиту регион, сделать прививку.

Ранее в ведомстве рассказали, что клещевой вирусный энцефалит начинается остро и сопровождается ознобом, сильной головной болью, а также резким увеличением температуры тела до 38-39 градусов.

Горячая линия Роспотребнадзора будет действовать в период майских праздников с 1 по 15 мая.

Ранее ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с НСН развеяла миф о том, что клещи падают с деревьев. По ее словам, насекомые не поднимаются выше 60-80 см по растениям. Но они могут незаметно подниматься по одежде к шее, и тогда человеку кажется, что на него прыгнули с дерева.

