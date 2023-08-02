Роспотребнадзор: на юге России выявлен случай заражения лихорадкой Западного Нила

Случай заражения лихорадкой Западного Нила подтвердился в Кабардино-Балкарии, сообщает Роспотребнадзор.

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Как отмечается, подобное заболевание на территории республики никогда прежде не выявлялось.

Жителям и гостям региона для защиты от вируса, который переносят комары, при посещении леса или на берегу водоема необходимо носить одежду, максимально закрывающее тело. Перед выходом из помещения следует наносить репелленты на все открытые участки кожи. Специалисты ведомства, обратили внимание также на необходимость очистки сточных канав в регионе.

Ранее в Ростовской области зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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