Роспотребнадзор: Москва готова к началу отмены коронавирусных ограничений

Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены ограничений, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в Роспотребнадзоре.

Она напомнила, что для того, чтобы перейти к определенному этапу ослабления ограничительных мер, необходимо принимать во внимание три критерия. К ним относятся коэффициент распространения COVID-19, свободный коечный фонд, а также количество проводимых тестирований на 100 тысяч населения в день.

Андреева подчеркнула, что, исходя из складывающейся ситуации, Москва готова «к первому этапу (снятия ограничений – прим. НСН) и в принципе даже ко второму», отмечает RT.