Роспотребнадзор: Москва готова к началу отмены коронавирусных ограничений
Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены ограничений, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в Роспотребнадзоре.
Она напомнила, что для того, чтобы перейти к определенному этапу ослабления ограничительных мер, необходимо принимать во внимание три критерия. К ним относятся коэффициент распространения COVID-19, свободный коечный фонд, а также количество проводимых тестирований на 100 тысяч населения в день.
Андреева подчеркнула, что, исходя из складывающейся ситуации, Москва готова «к первому этапу (снятия ограничений – прим. НСН) и в принципе даже ко второму», отмечает RT.
Ранее НСН писала, одним из очередных этапов снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19, станет открытие в Москве непродовольственной торговли, а затем ― сферы бытовых услуг. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, пишет РИА Новости.
По его словам, непродовольственная торговля очень важна для экономики, поскольку в ней занято большое число людей. Следующая на очереди – сфера услуг, в которой традиционно традиционно занято наибольшее количество малых предприятий.
Напомним, с 25 мая в столице возобновилась работа каршеринга и МФЦ на определенных условиях. С этой среды, 27 мая, в Москве начали действовать исключительно столичные электронные пропуска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru