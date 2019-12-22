Роспотребнадзор: Как купить «правильный» детский костюм к Новому году?

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют особое внимание обратить на ткань, из которой сшит костюм. Наряды из синтетики должны иметь подкладку из натуральных тканей, чтобы исключить появление у ребенка аллергической реакции при контакте с материалом.

«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребёнка ... Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», - уточняют РИА Новости.