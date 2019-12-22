Роспотребнадзор: Как купить «правильный» детский костюм к Новому году?
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют особое внимание обратить на ткань, из которой сшит костюм. Наряды из синтетики должны иметь подкладку из натуральных тканей, чтобы исключить появление у ребенка аллергической реакции при контакте с материалом.
«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребёнка ... Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», - уточняют РИА Новости.
Маркировка одежды должна содержать название изделия, вид, сведения о материалах для верха и для подкладки, размер, наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при его наличии), единый знак обращения на рынке, страну и дату изготовления, символы по уходу.
Отмечается, что маски, головные уборы, парики и накладные бороды или усы должны быть пожаробезопасными и не вызывать удушья.
Ранее НСН писала о самых нелепых тратах россиян в «черную пятницу», в число которых попали и карнавальные костюмы.
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