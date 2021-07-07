Роспотребнадзор изменил правила въезда в Россию
В России с этого дня вступили в силу новые правила въезда из-за рубежа. Теперь граждане, которые сделали прививку от коронавируса или переболели COVID-19 в течение шести месяцев, при возвращении не должны сдавать ПЦР-тесты. Остальные могут сделать всего одно тестирование в течение трех дней. Правила Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства.
Помимо этого, с 10 июля туристы из стран, входящих в ЕАЭС, и Таджикистана смогут попасть в Россию по свежему ПЦР-тесту. Срок годности теста составляет три дня. Его результаты нужно внести в приложение «Путешествую без COVID-19».
С 1 сентября это правило станет актуально для граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.
Ранее вернувшихся из Турции и Танзании россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru