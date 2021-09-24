Роспотребнадзор исключил локдаун из-за роста заражений коронавирусом

По словам Поповой, для «локдауна» нет оснований. Между тем, она отметила, что говорить, что пандемия в РФ остановится пока нельзя, поскольку многие люди при встрече с вирусом будут болеть.

В последнее время в РФ фиксируется рост заболеваний коронавирусом. Вирусологи связывают это с началом осеннего сезона, а также с увеличением числа ПЦР-тестов.



