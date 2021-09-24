Попова: Перенесшие COVID находятся в группе риска по гриппу

Согласно Поповой, люди, входящие в эту группу, должны привиться от гриппа в первую очередь. Она пояснили, что организм является ослабленным после поражение разных органов и систем из-за коронавируса.

Кроме того, Попова прокомментировала смертность от коронавируса. По ее словам, среди умерших от COVID вакцинированных граждан «практически нет».

