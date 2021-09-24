Попова: Перенесшие COVID находятся в группе риска по гриппу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, перенесшие коронавирус, являются новой группой риска по гриппу, передает РИА Новости.
Согласно Поповой, люди, входящие в эту группу, должны привиться от гриппа в первую очередь. Она пояснили, что организм является ослабленным после поражение разных органов и систем из-за коронавируса.
Кроме того, Попова прокомментировала смертность от коронавируса. По ее словам, среди умерших от COVID вакцинированных граждан «практически нет».
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