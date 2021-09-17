Роспотребнадзор: Говорить о новой волне COVID-19 в России преждевременно

В России идет рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но говорить о новой волне коронавируса преждевременно. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, осенний период неизбежно связан с подъемом заболеваемости вирусными инфекциями, так как ухудшается погода и растет число социальных контактов, к тому же иммунная система человека перестраивается.

При этом ситуация с коронавирусом на данный момент достаточно стабильная, а незначительные суточные колебания заболеваемости в 2-3% являются допустимыми.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала политическим решение ВОЗ приостановить одобрение вакцины «Спутник V». В эфире НСН она сочла необоснованным придирчивость организации насчет условий производства препарата против коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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