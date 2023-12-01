Роспотребнадзор: Гонконгский грипп обнаружен в Якутии
Гонконгский грипп обнаружен в Якутии, эпидемический порог по ОРВИ превышен на 92%. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике.
Отмечается, что в регионе зарегистрировано 12595 случаев ОРВИ. По данным надзорного ведомства, на территории республики с 45 недели 2023 года была выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H3N2).
Ранее, 28 ноября, Роспотребнадзор сообщал, что почти 75 млн россиян сделали прививки против гриппа с начала кампании по вакцинации 11 сентября. В ведомстве также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей во всех возрастных группах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru