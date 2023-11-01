Роспотребнадзор: энтеровирусная инфекция поразила жителей поселка в Сибири
Энтеровирусная инфекция стала причиной массового заражения жителей поселка Ессей в Красноярском крае, сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что в поселок, где был выявлен случай массового заражения неизвестной болезнью, были направлены специалисты, в том числе инфекционисты и вирусологи регионального отделения Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Они и определили, что жители поселка заражены энтеровирусной инфекцией, скорее всего контактно-бытовым путем.
Её вероятно завез один из жителей поселка.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru