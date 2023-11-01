Роспотребнадзор: энтеровирусная инфекция поразила жителей поселка в Сибири

В ведомстве рассказали, что в поселок, где был выявлен случай массового заражения неизвестной болезнью, были направлены специалисты, в том числе инфекционисты и вирусологи регионального отделения Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Они и определили, что жители поселка заражены энтеровирусной инфекцией, скорее всего контактно-бытовым путем.

Её вероятно завез один из жителей поселка.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

