Роспотребнадзор до завтра представит концепцию снятия карантина

Председатель правительства Михаил Мишустин отдал распоряжение Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить принципиальную концепцию снятия или смягчения ограничений, действующих сейчас из-за опасности распространения коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека должна разработать методические рекомендации для регионов по постепенно снятию таких карантинных мер, отмечает RT.

Соответствующие поручения были сформулированы премьер-министром по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Свои предложения на этот счёт до конца недели также должны представить министерства труда, экономического развития и здравоохранения.

