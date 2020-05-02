Роспотребнадзор: До марта в России коронавируса не было

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла мнение, что некоторые граждане России могли переболеть новым коронавирусом ещё в январе-феврале. Как заявила Анна Попова для фильма на телеканале «Россия-1», до марта COVID-19 в нашей стране вообще не было.

По словам Главного санитарного врача России уже абсолютно точно доказано, что именно этого типа коронавируса у нас в стране до начала календарной весны не было. Это, в частности, подтверждается тем, что иммунитет у россиян к COVID-19 выработан у очень маленькой доли населения.

По последним данным оперативного штаба, в России за 24 часа выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло на 124 054 человек. Около половины случаев заражения протекает без симптомов.

