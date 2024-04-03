Роспотребнадзор: Для защиты от клещей стоит использовать ряд специальных средств

Также в Роспотребнадзоре призвали не забывать о профилактических прививках – они обязательны для граждан, которые работают в эндемичных очагах.

В России фиксируют первые в этом году укусы клещей, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, растет число обращений к врачам из-за укусов этих представителей членистоногих в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе страны. Как отмечается, в Калининградской области зафиксировано более 60 случаев, а в Крыму и Ростовской области около 40.

Медики призывают население пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заболеваний распространяемых клещами. Если не сделать этого возникает риск быть инфицированным такой опасной инфекцией, как клещевой энцефалит, передает «Радиоточка НСН». Роспотребнадзор назвал Измайловский парк и Сокольники в Москве опасными из-за клещей.

