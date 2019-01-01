Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор публикует правила выбора хорошего мяса для шашлыка. Как сообщает Москва 24, в ведомстве отметили, что оно должно быть исключительно свежим, если у продукта присутствует посторонний запах, то от покупки стоит отказаться.

На ощупь мясо не должно быть влажным или липким. Для приготовления шашлыка лучше всего брать мясо высшего или первого сорта. Такие данные содержатся на маркировке.

Во всех сортах ниже первого будет много сухожилий, что не доставит удовольствия любителям вкусно поесть, пишет Ura.ru.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что «хороший шашлык начинается с качественного мяса».

Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН рекомендовал покупать «живое» мясо на рынках, у проверенных мясников. Так называемые все «ведёрочные» шашлыки лучше не брать. Это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья.

