Роспотребнадзор: 149 человек были выписаны из стационаров после заболевания ботулизмом
После заболевания ботулизмом из больниц выписали 149 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что специалисты изъяли более 250 тонн сырья и готовых продуктов, в том числе все запасы со складов. Активная работа ведется и в лабораториях. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проведено более 7,2 тысячи исследований.
В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что случаи ботулизма выявили в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru