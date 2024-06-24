Роспотребнадзор: 149 человек были выписаны из стационаров после заболевания ботулизмом

В ведомстве добавили, что специалисты изъяли более 250 тонн сырья и готовых продуктов, в том числе все запасы со складов. Активная работа ведется и в лабораториях. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проведено более 7,2 тысячи исследований.



В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что случаи ботулизма выявили в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, напоминает RT.

