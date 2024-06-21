Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19

В Москве приостановили работу цеха, где делали салат, ставший причиной вспышки ботулизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов по столице.

Отмечается, что на предприятии была нарушена поточность фасовки продукции, что и могло стать причиной распространения инфекции. Кроме того, к работе на производстве были допущены 13 сотрудников без прививок от гепатита А.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что в России разработали новый препарат от ботулизма, уже завершились его доклинические испытания, напоминает RT.

