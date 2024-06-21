Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19
Количество заболевших ботулизмом в Казани увеличилось до 19, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В Москве приостановили работу цеха, где делали салат, ставший причиной вспышки ботулизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов по столице.
Отмечается, что на предприятии была нарушена поточность фасовки продукции, что и могло стать причиной распространения инфекции. Кроме того, к работе на производстве были допущены 13 сотрудников без прививок от гепатита А.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что в России разработали новый препарат от ботулизма, уже завершились его доклинические испытания, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru