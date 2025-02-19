Роспатент получил заявки на регистрацию новых товарных знаков Lada
Три заявки на регистрацию товарных знаков Lada поступили в Федеральная службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о товарных знаках Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva. Согласно опубликованным данным, под ними предполагается осуществлять производство автомобилей, запасных частей и аксессуаров, а также игрушек.
Кроме того, указаны ремонт и техобслуживание автотранспорта.
Имя заявителя в документах не раскрывается, однако для переписки указан адрес Научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа - город Тольятти, улица Заставная, 2.
Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и все будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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