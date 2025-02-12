Китайский ИИ DeepSeek подал заявки на товарные знаки в России

Обе заявки охватывают один класс товаров и четыре класса услуг, включая предоставление услуг обучения, развлечений и отдыха, а также услуги вещания и передачи данных. Эти заявки предполагают широкий спектр возможных коммерческих применений бренда.

Заявка на словесный товарный знак от DeepSeek также была подана в США 28 января и в настоящее время проходит проверку в патентном ведомстве США (USPTO), передает «Радиоточка НСН».

