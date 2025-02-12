Китайский ИИ DeepSeek подал заявки на товарные знаки в России
Китайский стартап Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России.
Заявки, поданные 10 февраля в Роспатент, касаются двух вариантов бренда — словесного и изобразительного.
Обе заявки охватывают один класс товаров и четыре класса услуг, включая предоставление услуг обучения, развлечений и отдыха, а также услуги вещания и передачи данных. Эти заявки предполагают широкий спектр возможных коммерческих применений бренда.
Заявка на словесный товарный знак от DeepSeek также была подана в США 28 января и в настоящее время проходит проверку в патентном ведомстве США (USPTO), передает «Радиоточка НСН».
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