Рособрнадзор заявил о готовности обсуждения «интегральной оценки» в школах

Рособрнадзор готов подключиться к обсуждению вопроса ввода «интегральной оценки» для выпускников школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое годовых и полугодовых отметок обучающегося за каждый год обучения.

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«Вопросы приема на обучение в вузы находятся в ведении Минобрнауки России, получения школьных аттестатов - Минпросвещения России. Мы готовы к обсуждению», - сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ввести для выпускников школ «интегральную оценку» знаний, которая учитывала бы знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником в учебной четверти или полугодии в ходе изучения соответствующего предмета. Фадеев подчеркивал, что он должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».

