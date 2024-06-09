Рособрнадзор: Удаленные с ЕГЭ за шпаргалки ученики не смогут пересдать его в этом году
Ученики, которые будут удалены с ЕГЭ за использование телефонов и шпаргалок, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Он объяснил, что такие нарушители смогут снова написать ЕГЭ только в следующем году.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН заметил, что ЕГЭ помог победить коррупцию и упростить поступление в столичные вузы, однако экзамен нуждается в изменениях.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России школам запретили занимать больше 10% учебного времени контрольными работами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru