Рособрнадзор: Удаленные с ЕГЭ за шпаргалки ученики не смогут пересдать его в этом году

Ученики, которые будут удалены с ЕГЭ за использование телефонов и шпаргалок, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он объяснил, что такие нарушители смогут снова написать ЕГЭ только в следующем году.