Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка

Рособрнадзор сообщил о нарушениях в трех вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка. Подробности приводятся на сайте ведомства

Так, нарушения выявлены у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета.

Задания теста для детей мигрантов по русскому языку разработают к середине марта

Право проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ получили 92 учреждения. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин в декабре прошлого года.

В список, например, вошли Балтийский университет имени Иммануила Канта, Волгоградский госуниверситет, Дальневосточный федеральный университет, Мурманский арктический университет, РУДН, Севастопольский госуниверситет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НарушениявузыРусский Язык

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