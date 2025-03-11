Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка

Делегации ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА на Москву и Подмосковье В результате падения беспилотников в Подмосковье погибли двое мужчин Движение транспорта в Капотне восстановлено Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева впервые рассказала, почему ее уволили Мосгордума планирует обсудить вопрос снижения предельной скорости электросамокатов до 10 км/ч В Москве сегодня до плюс 15 градусов