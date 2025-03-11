Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка
Рособрнадзор сообщил о нарушениях в трех вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка. Подробности приводятся на сайте ведомства
Так, нарушения выявлены у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета.
Право проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ получили 92 учреждения. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин в декабре прошлого года.
В список, например, вошли Балтийский университет имени Иммануила Канта, Волгоградский госуниверситет, Дальневосточный федеральный университет, Мурманский арктический университет, РУДН, Севастопольский госуниверситет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru