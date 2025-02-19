Задания теста для детей мигрантов по русскому языку разработают к середине марта
Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы страны разработают в марте. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
«Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта», - рассказал заместитель главы ведомства Игорь Круглинский.
Отмечается, что в число экспертов войдут представители школ, вузов, научных организаций, специалисты в области психологии и русского языка как иностранного.
Ранее в РФ приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского, обязательное тестирование на знание языка планируют ввести с 1 апреля 2025 года, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru