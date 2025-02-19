Задания теста для детей мигрантов по русскому языку разработают к середине марта

Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы страны разработают в марте. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта», - рассказал заместитель главы ведомства Игорь Круглинский.

Отмечается, что в число экспертов войдут представители школ, вузов, научных организаций, специалисты в области психологии и русского языка как иностранного.

Ранее в РФ приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского, обязательное тестирование на знание языка планируют ввести с 1 апреля 2025 года, пишет 360.ru.

