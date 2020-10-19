Рособрнадзор рассказал о числе заразившихся коронавирусом в ходе ЕГЭ

Собянин призвал москвичей соблюдать анти-коронавирусные меры во избежание локдауна Временные госпитали открыты в АТЦ «Москва» и на ВДНХ Сбой в работе МЭШ произошёл в первый день онлайн-учебы 6-11 классов В столице задержали сиделку, истязавшую 90-летнюю пенсионерку Обвинение просит 4 года условно для депутата Мосгордумы Шереметьева