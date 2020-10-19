Рособрнадзор рассказал о числе заразившихся коронавирусом в ходе ЕГЭ
19 октября 202015:00
Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании и попали в больницу. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ходе ежегодной всероссийской встречи с родителями учащихся школ и вузов он сообщил, что худших показателей удалось избежать благодаря предпринятым санитарным мерам.
Музаев также сообщил, что ведомство не рассматривает возможности проводить ЕГЭ удаленно в 2021 году, сообщает РИА ФАН.
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19 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru