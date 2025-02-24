Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов
Рособрнадзор прекратил действие лицензий на образовательную деятельность для двух российских вузов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Решение было принято в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
«Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО "Международный институт экономики и менеджмента", ОАНО ВО "Московский юридический институт"», - указано в сообщении.
Ведомство не привело подробностей.
Ранее Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru