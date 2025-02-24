Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор прекратил действие лицензий на образовательную деятельность для двух российских вузов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение было принято в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»

«Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО "Международный институт экономики и менеджмента", ОАНО ВО "Московский юридический институт"», - указано в сообщении.

Ведомство не привело подробностей.

Ранее Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт».

