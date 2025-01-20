Рособрнадзор отозвал лицензию у Якутского гуманитарного института

Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза из Якутии, еще пяти учебным заведениям объявлены предостережения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор... прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт», — отмечается в сообщении.

Также федеральная служба объявила пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований в рамках госконтроля в сфере образования. Предупреждения получили Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова РАН, медицинский университет МГИМО-МЕД, Научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера», медуниверситет «Реавиз», Северо-Кавказский институт дружбы народов.

Ранее Минобрнауки сообщило, что университеты России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, пишет «Свободная пресса».

