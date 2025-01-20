Рособрнадзор отозвал лицензию у Якутского гуманитарного института
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза из Якутии, еще пяти учебным заведениям объявлены предостережения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Рособрнадзор... прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт», — отмечается в сообщении.
Также федеральная служба объявила пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований в рамках госконтроля в сфере образования. Предупреждения получили Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова РАН, медицинский университет МГИМО-МЕД, Научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера», медуниверситет «Реавиз», Северо-Кавказский институт дружбы народов.
Ранее Минобрнауки сообщило, что университеты России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru