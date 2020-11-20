Рособрнадзор изменил сроки написания итогового сочинения в 11-х классах

Проведение итогового сочинения для выпускников 11-х классов перенесли из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 объявили, что сочинение, изначально намеченное на 2 декабря 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией школьники смогут написать не ранее 5 апреля 2021 года.

Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов необходимо для допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

В сообщении ведомства также говорится, что изменится формат проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов, которое должно пройти 10 февраля 2021 года и дополнительно 10 марта и 17 мая 2021 года. Если сохранится неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, то их проведут в дистанционном формате.

