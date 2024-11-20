Рособрнадзор: Отмена ОГЭ может негативно повлиять на мотивацию учеников

Отмена ОГЭ может негативно отразиться на мотивации учеников к освоению предметов, пишут РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Уточняется, что ОГЭ является итоговой аттестацией, завершающей освоение программ основного общего образования.

Вместе с тем в Рособрнадзоре допустили, что ОГЭ необходимо совершенствовать.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, передает «Радиоточка НСН».

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