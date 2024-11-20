Рособрнадзор: Отмена ОГЭ может негативно повлиять на мотивацию учеников
Отмена ОГЭ может негативно отразиться на мотивации учеников к освоению предметов, пишут РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.
Уточняется, что ОГЭ является итоговой аттестацией, завершающей освоение программ основного общего образования.
Вместе с тем в Рособрнадзоре допустили, что ОГЭ необходимо совершенствовать.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Иванов заявил, что ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области
- Стоимость биткоина превысила $94 тысячи
- СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту
- Трасса М-12 «Восток» будет породлена до Екатеринбурга в 2025 году
- Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремистские преступления
- СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Гуфа
- Bild: Россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабелей
- Против рэпера P.Diddy подали несколько новых исков
- Мишустин: Поставки самолетов МС-21 могут начаться в 2024 году
- Забракованное Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за $700 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru