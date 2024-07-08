Рособрнадзор открыл сбор предложений об изменениях в ЕГЭ
Рособрнадзор открыл прием предложений по совершенствованию формата Единого государственного экзамена (ЕГЭ), их будут принимать до 15 августа. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе пресс-конференции.
Всероссийское общественное обсуждение для определения необходимости изменений в ЕГЭ планируется провести на последней неделе августа 2024 года.
В 2024 году Рособрнадзор получил от граждан 58 обращений об отмене ЕГЭ. Россияне направляли обращения в том числе в ходе проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее 6 июня Музаев также заявил, что Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ только в том случае, если будет предложена объективная и понятная альтернатива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru