Рособрнадзор открыл сбор предложений об изменениях в ЕГЭ

Рособрнадзор открыл прием предложений по совершенствованию формата Единого государственного экзамена (ЕГЭ), их будут принимать до 15 августа. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе пресс-конференции.

Всероссийское общественное обсуждение для определения необходимости изменений в ЕГЭ планируется провести на последней неделе августа 2024 года.