Рособрнадзор: Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ
8 июля 202412:09
Только один школьник в России получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам в основной период. Соответствующие данные привел Рособрнадзор.
Отмечается, что 300 баллов за ЕГЭ получили 42 человека, 200 баллов – 648 человек. В основной период ЕГЭ сдавали порядка 700 тысяч школьников.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru