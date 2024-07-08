Рособрнадзор: Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ

Отмечается, что 300 баллов за ЕГЭ получили 42 человека, 200 баллов – 648 человек. В основной период ЕГЭ сдавали порядка 700 тысяч школьников.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, передает «Радиоточка НСН».

