Рособрнадзор: Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ

Только один школьник в России получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам в основной период. Соответствующие данные привел Рособрнадзор.

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Отмечается, что 300 баллов за ЕГЭ получили 42 человека, 200 баллов – 648 человек. В основной период ЕГЭ сдавали порядка 700 тысяч школьников.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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