Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Данный проект подготовлен Министерством просвещения России и Рособрнадзором. В проекте указано, что экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, а экзамен по математике запланирован на 7 июня.

Затем выпускники сдадут историю и физику, эти экзамены планируется провести 11 июня. Экзамен по обществознанию проведут 15 июня, биологию и письменную часть испытания по иностранному языку запланировали на 18 июня.

В этом году ведомства предоставили выпускникам три резервных дня: 28, 29 июня и 2 июля. Кроме того, дополнительный период пройдет 12–17 июля.