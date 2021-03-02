Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) в 2021 году начнутся 31 мая, первыми пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Проект расписания экзаменов опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Данный проект подготовлен Министерством просвещения России и Рособрнадзором. В проекте указано, что экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, а экзамен по математике запланирован на 7 июня.

Затем выпускники сдадут историю и физику, эти экзамены планируется провести 11 июня. Экзамен по обществознанию проведут 15 июня, биологию и письменную часть испытания по иностранному языку запланировали на 18 июня.

В этом году ведомства предоставили выпускникам три резервных дня: 28, 29 июня и 2 июля. Кроме того, дополнительный период пройдет 12–17 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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