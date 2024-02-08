Голикова: В России готовятся изменения по сдачи ЕГЭ по физике и математике
Новые подходы прорабатываются в России по изменению сдачи единого государственного экзамена по физике, математике и другим естественным наукам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
По её словам, в российских вузах наряду с ЕГЭ есть дополнительные испытания, в которых не всегда есть предметы, необходимые для того, чтобы студенты ориентировались именно на те естественные науки и те профессии, которые нужны стране в будущем.
«Вот мы сейчас говорили о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда», — добавила Голикова.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru