Голикова: В России готовятся изменения по сдачи ЕГЭ по физике и математике

По её словам, в российских вузах наряду с ЕГЭ есть дополнительные испытания, в которых не всегда есть предметы, необходимые для того, чтобы студенты ориентировались именно на те естественные науки и те профессии, которые нужны стране в будущем.

«Вот мы сейчас говорили о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда», — добавила Голикова.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

