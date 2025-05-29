ЕГЭ запретили проводить за круглыми столами

Ведомство отметило, что удовлетворило поступившую жалобу на проведение ЕГЭ в Москве. Как минимум в двух случаях испытание было проведено не за отдельными партами, а за единым круглым столом.

24 мая 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала обращение в Рособрнадзор. Поводом стало сообщение от ученицы 11-го класса, которая столкнулась с креативной формой рассадки на экзамене по истории в столице.

Ранее НСН опубликовал подборку полезных советов от психологов ученикам и их родителям, чтобы сдать ЕГЭ без нервов.

