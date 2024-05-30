Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц

По его словам, у министерства образования Воронежской области была запрошена информация, кроме того региональные власти также «разбирались в ситуации и просматривали записи с видеокамер».

«Теперь ждём, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций», – заключил Музаев.

Ранее в прокуратуре Воронежской области указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «при наличии оснований», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

