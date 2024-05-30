Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц
Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже и их родителей на некорректные действия охраны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, у министерства образования Воронежской области была запрошена информация, кроме того региональные власти также «разбирались в ситуации и просматривали записи с видеокамер».
«Теперь ждём, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций», – заключил Музаев.
Ранее в прокуратуре Воронежской области указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «при наличии оснований», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru