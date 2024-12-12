Рособрнадзор: Начались разработки тестов при приеме детей мигрантов в школу

Депутаты Госдумы 11 декабря приняли закон, запрещающий прием в школы РФ детей иностранных граждан без подтвержденного знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

В нормативном акте уточняется, что порядок проведения тестирования детей иностранных граждан при приеме в школу разрабатывает Минпросвещения РФ, а методическое обеспечение осуществляет Рособрнадзор.

Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

