Рособрнадзор: Начались разработки тестов при приеме детей мигрантов в школу

Разработкой тестов на знание русского языка у детей мигрантов перед их поступлением в российские школы в настоящее время заняты специалисты Минпросвещения РФ и других ведомств, заявили в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает «Интерфакс».

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Депутаты Госдумы 11 декабря приняли закон, запрещающий прием в школы РФ детей иностранных граждан без подтвержденного знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

В нормативном акте уточняется, что порядок проведения тестирования детей иностранных граждан при приеме в школу разрабатывает Минпросвещения РФ, а методическое обеспечение осуществляет Рособрнадзор.

Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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