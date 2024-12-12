Рособрнадзор: Начались разработки тестов при приеме детей мигрантов в школу
Разработкой тестов на знание русского языка у детей мигрантов перед их поступлением в российские школы в настоящее время заняты специалисты Минпросвещения РФ и других ведомств, заявили в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает «Интерфакс».
Депутаты Госдумы 11 декабря приняли закон, запрещающий прием в школы РФ детей иностранных граждан без подтвержденного знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
В нормативном акте уточняется, что порядок проведения тестирования детей иностранных граждан при приеме в школу разрабатывает Минпросвещения РФ, а методическое обеспечение осуществляет Рособрнадзор.
Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru