Рособрнадзор готов открыть для депутатов в Госдуме тестовый пункт сдачи ЕГЭ

По задумке руководителя ведомства, каждый народный избранник или его помощник сможет попытаться написать ЕГЭ. На каждый предмет может быть отведено несколько недель.

При этом Музаев пообещал, что оценивать результат будут только с согласия самого написавшего экзамен. Организовать аналогичный пункт в Госдуме ранее попросила Рособрнадзор председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичный макет сдачи ЕГЭ ранее действовал на ВДНХ.

