Рособрнадзор готов открыть для депутатов в Госдуме тестовый пункт сдачи ЕГЭ
Тестовый пункт проведения Единого государственного экзамена может появиться в стенах Государственной думы. Открыть его предложил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, выступая на расширенном заседании парламентского комитета по просвещению.
По задумке руководителя ведомства, каждый народный избранник или его помощник сможет попытаться написать ЕГЭ. На каждый предмет может быть отведено несколько недель.
При этом Музаев пообещал, что оценивать результат будут только с согласия самого написавшего экзамен. Организовать аналогичный пункт в Госдуме ранее попросила Рособрнадзор председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичный макет сдачи ЕГЭ ранее действовал на ВДНХ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru