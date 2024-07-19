ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам в случае выбора другой альтернативы

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам даже в случае выбора другой альтернативы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Он ответил, что все изменения принимаются минимум за два года до самого экзамена, поэтому школьникам не придется резко перестраиваться на новый формат, если он будет принят.

Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ

2 июля стало известно, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ уже в октябре. Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что, если инициатива будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

Сегодня необходимо сделать ЕГЭ добровольным, чтобы желающие могли поступить в столичные и питерские вузы, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, для поступления в свой регион сдавать ЕГЭ нет необходимости.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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