ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам в случае выбора другой альтернативы

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам даже в случае выбора другой альтернативы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Он ответил, что все изменения принимаются минимум за два года до самого экзамена, поэтому школьникам не придется резко перестраиваться на новый формат, если он будет принят.