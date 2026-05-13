Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ прошел штатно

Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена в России прошел штатно. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает пресс-служба правительства РФ.

Руководитель федеральной службы в среду провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет RT.

«Экзамен прошел штатно, в нормальной, рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев», - подчеркнул Музаев.

Как отметил глава Рособрнадзора, в досрочном этапе участвовали 2271 человек.

Ранее федеральная служба подготовила инструкцию для участников ЕГЭ в 2026 году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил МишустинЕГЭРособрнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры