Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ прошел штатно
13 мая 202610:52
Юлия Савченко
Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена в России прошел штатно. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает пресс-служба правительства РФ.
Руководитель федеральной службы в среду провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет RT.
«Экзамен прошел штатно, в нормальной, рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев», - подчеркнул Музаев.
Как отметил глава Рособрнадзора, в досрочном этапе участвовали 2271 человек.
Ранее федеральная служба подготовила инструкцию для участников ЕГЭ в 2026 году.
