Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ведомство будет собирать данные об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов ранее заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен в 2025 году.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
- Госдеп сообщил о частичном отводе сербских сил от Косова
- Белый дом дал ВСУ еще 6-8 недель на контрнаступление
- СМИ: ЕС начал подготовку к переговорам о членстве Украины
- Писториус разозлился из-за заявления о возможности договориться с Россией
- Росстандарт проверит Hyundai и Kia в РФ из-за риска возгорания
- Госкорпорация «Роснано» заявила о признаках банкротства
- Развожаев заявил о падении обломков БПЛА на жилой дом
- В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели
- В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru