Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ведомство будет собирать данные об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов ранее заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен в 2025 году.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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