Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Ведомство будет собирать данные об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов ранее заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен в 2025 году.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает «Радиоточка НСН».

