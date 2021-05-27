Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно

Рособрнадзор будет докладывать о проведении Единого государственного экзамена еженедельно, а итоговый доклад будет представлен правительству до 15 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, ранее она провела совещание с регионами, в ходе которого обсуждались вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году. Вице-премьер призвала усилить меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена. Голикова напомнила об этом после недавнего инцидента со стрельбой в одной из школ Казани.

Кроме того, Татьяна Голикова подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев, с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических.

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Между тем, ранее стало известно, что ученые предложили альтернативу ЕГЭ. Доктора педагогических наук заявили Ura ru, что школьники могут оцениваться по текущей успеваемости и достижениям, а не сдавать экзамены в формате ЕГЭ.

Так, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков предложил использовать итоговое портфолио ученика, оценивать текущую успеваемость за последние два года обучения и выставлять средний балл, должны учитываться конкурсы, викторины и все творческие работы ученика.

В свою очередь, экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко согласился, что портфолио могло бы стать частью системы оценивания, но не ее основой.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:ОбразованиеШколаЕГЭТатьяна Голикова
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