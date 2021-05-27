Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно

Рособрнадзор будет докладывать о проведении Единого государственного экзамена еженедельно, а итоговый доклад будет представлен правительству до 15 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, ранее она провела совещание с регионами, в ходе которого обсуждались вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году. Вице-премьер призвала усилить меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена. Голикова напомнила об этом после недавнего инцидента со стрельбой в одной из школ Казани.

Кроме того, Татьяна Голикова подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев, с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических.