Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно
Рособрнадзор будет докладывать о проведении Единого государственного экзамена еженедельно, а итоговый доклад будет представлен правительству до 15 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Напомним, ранее она провела совещание с регионами, в ходе которого обсуждались вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году. Вице-премьер призвала усилить меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена. Голикова напомнила об этом после недавнего инцидента со стрельбой в одной из школ Казани.
Кроме того, Татьяна Голикова подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев, с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических.
Между тем, ранее стало известно, что ученые предложили альтернативу ЕГЭ. Доктора педагогических наук заявили Ura ru, что школьники могут оцениваться по текущей успеваемости и достижениям, а не сдавать экзамены в формате ЕГЭ.
Так, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков предложил использовать итоговое портфолио ученика, оценивать текущую успеваемость за последние два года обучения и выставлять средний балл, должны учитываться конкурсы, викторины и все творческие работы ученика.
В свою очередь, экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко согласился, что портфолио могло бы стать частью системы оценивания, но не ее основой.
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