Рособрнадзор: Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года
Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
По словам заместителя руководителя Рособрнадзора Светланы Кочетовой, образовательные организации, которым предоставляется такая преференция, будут особо контролироваться ведомством.
Отмечается, что новая система предполагает переход от оценки соответствия стандартам образовательных программ к оценке качества подготовки обучающихся.
Специалисты ведомства обсудят соответствующие аккредационные показатели и примут их совместно с министерствами до 1 января.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который даст возможность регионам РФ развивать инфраструктуру федеральных вузов и научных центров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru