Рособрнадзор: Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года

Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По словам заместителя руководителя Рособрнадзора Светланы Кочетовой, образовательные организации, которым предоставляется такая преференция, будут особо контролироваться ведомством.

Отмечается, что новая система предполагает переход от оценки соответствия стандартам образовательных программ к оценке качества подготовки обучающихся.