«Роснефть» наградит участников международного конкурса ИТ-специалистов
«Роснефть» провела первое в России международные соревнование Rosneft Seismic Challenge для ИТ-специалистов в нефтегазовой отрасли. Своими силами померились 497 команд из девяти стран, в том числе России, США, Великобритании, Германии, Франции и других.
Айтишники на протяжении двух месяцев разрабатывали алгоритмы автоматического определения границ горизонтов нефтегазовых месторождений на основе данных сейсморазведки и при участии искусственного интеллекта в виде нейронных сетей.
Финальный этап Rosneft Seismic Challenge состоится в Москве 21 декабря, по результатам соревнований будут выбраны 10 команд-победителей и проведена церемония награждения.
Отмечается, что наработки участников конкурса в дальнейшем будут внедрены на месторождениях компании с целью повышения эффективности бурения скважин. В компании добавили, что такие мероприятия вносят существенный вклад в развитие искусственного интеллекта в России.
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