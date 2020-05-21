«Роснефть» хочет отсудить у РБК 43 млрд рублей за публикацию

«Роснефть» оценила в 43 миллиарда рублей ущерб деловой репутации от публикации на сайте РБК. Об этом сообщает само издание, получившее исковое заявление, которое компания подала в Арбитражный суд Москвы с целью защиты деловой репутации.

Речь идёт о материале РБК под названием «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». В компании утверждают, что эта заметка ввела всех в заблуждение, а также намерено извратила истинное существо сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле и продаже активов в этой стране с их переходом под контроль компании, принадлежащей российскому государству.

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В РБК настаивают, что ничего не исказили, а факты, изложенные в материале, полностью соответствуют открытым официальным данным. Редакция намерена отстаивать свою правоту. «Роснефти» в первую очередь не понравился заголовок, хотя сразу несколько публикаций в других изданиях вышли в тот же день с похожей шапкой.

15 мая стало известно, что «Роснефть» полностью сворачивает свою активность в Венесуэле и выходит из всех партнёрских проектов, включая предприятия по добыче. Владельцем активов «Роснефти» в латино-американской стране будет компания, принадлежащая РФ. В результате проведённой сделки одна из «дочек» «Роснефти» получила 9,6% акций самой компании.

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