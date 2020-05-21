«Роснефть» хочет отсудить у РБК 43 млрд рублей за публикацию

«Роснефть» оценила в 43 миллиарда рублей ущерб деловой репутации от публикации на сайте РБК. Об этом сообщает само издание, получившее исковое заявление, которое компания подала в Арбитражный суд Москвы с целью защиты деловой репутации.

Речь идёт о материале РБК под названием «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». В компании утверждают, что эта заметка ввела всех в заблуждение, а также намерено извратила истинное существо сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле и продаже активов в этой стране с их переходом под контроль компании, принадлежащей российскому государству.