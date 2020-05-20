«Почему не Сечин?» Эксперт оправдал продление полномочий главы «Роснефти»
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН прокомментировал очередной срок Игоря Сечина во главе компании.
Игорь Сечин останется во главе ПАО "НК "Роснефть". Как сообщили в кабинете министров, правительство утвердило директивы членам совета директоров, представляющим интересы государства в компании, голосовать на заседании совета за его кандидатуру для назначения с 24 мая главным исполнительным директором на следующий пятилетний срок. "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что неудачи 2020 года не связаны с политикой руководства компании. По его словам, кризис на рынке был неизбежен.
«Я лично не вижу никаких предпосылок, провалов, чрезвычайно крупных неудач, из-за которых руководство "Роснефти" могло бы потерять свои посты. Я слышал ряд инсинуаций, что якобы Сечин убедил Путина обрушить рынок, но это выглядит как легкая степень параноидального бреда. Да, мы видим не самые успешные результаты последнего квартала текущего года, но влияние на это политика руководства компании оказывала в последнюю очередь. Очевидно, что плохие финансовые результаты будут у всех игроков не только российского, но и мирового рынка. Связаны они исключительно с неблагоприятной ситуации на рынке. При этом "Роснефть" имеет достаточно сбалансированную корзину продуктов, это не только нефть, но и весь спектр нефтепродуктов - различные масла, битум и так далее. Единственное, что можно вменить текущему руководству, от него никак не зависело», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что компания достойно пережила кризис пять лет назад, нарастила производственные мощности и ответственно исполняет свои обязательства в отличие от других игроков на мировой арене.
«Текущее руководство компании пришло на свои посты в относительно благополучный период времени. Но буквально через пару лет после этого начался глобальный кризис 2014-2016 годов на рынке нефти. "Роснефть" вышла из кризиса весьма благополучно. Не идеально, но компания показывала прекрасные производственные результаты. У них произошла значительная модернизация мощностей. В межкризисный период выросли акции, производственные показатели также улучшились. Во многом те пункты, которые касаются производственных мощностей - то есть объем добычи нефти, объем производимых нефтепродуктов во многом упираются в те договоренности, которые достигли РФ и другие страны в рамках предыдущего соглашения ОПЕК+. В ситуации текущего кризиса "Роснефть" показывает себя опять же хорошо. Существует более сбалансированная продуктовая линейка и диверсифицированное направление поставок нефти. Мы зависим не только от Европы, нефть поставляется еще и в Китай. Если сравнить компанию с мэйджорами в других странах, видно, что "Роснефть" исполняет обязательства гораздо эффективнее своих коллег по цеху», - заключил эксперт.
12 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Тот предложил главе государства привести тарифы транспортных монополий в соответствие с нынешними ценами на рынке. Помимо этого, Сечин попросил о некоторых налоговых послаблениях, которые помогли бы компании быть более подготовленной к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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