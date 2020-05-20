«Почему не Сечин?» Эксперт оправдал продление полномочий главы «Роснефти»

Игорь Сечин останется во главе ПАО "НК "Роснефть". Как сообщили в кабинете министров, правительство утвердило директивы членам совета директоров, представляющим интересы государства в компании, голосовать на заседании совета за его кандидатуру для назначения с 24 мая главным исполнительным директором на следующий пятилетний срок. "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что неудачи 2020 года не связаны с политикой руководства компании. По его словам, кризис на рынке был неизбежен.

«Я лично не вижу никаких предпосылок, провалов, чрезвычайно крупных неудач, из-за которых руководство "Роснефти" могло бы потерять свои посты. Я слышал ряд инсинуаций, что якобы Сечин убедил Путина обрушить рынок, но это выглядит как легкая степень параноидального бреда. Да, мы видим не самые успешные результаты последнего квартала текущего года, но влияние на это политика руководства компании оказывала в последнюю очередь. Очевидно, что плохие финансовые результаты будут у всех игроков не только российского, но и мирового рынка. Связаны они исключительно с неблагоприятной ситуации на рынке. При этом "Роснефть" имеет достаточно сбалансированную корзину продуктов, это не только нефть, но и весь спектр нефтепродуктов - различные масла, битум и так далее. Единственное, что можно вменить текущему руководству, от него никак не зависело», - отметил он.