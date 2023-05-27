Рослесхоз предупредил о грядущем летнем пике природных пожаров

Как отметил глава федерального агентства, ведомство исходит из установленного указом президента ориентира по площади лесных пожаров.

«Пока мы видим все предпосылки, чтобы этого добиться. Но точно нельзя расслабляться ... Весенний пик пройден, летний пик еще впереди, у нас в прямом смысле будет пара горячих месяцев», — подчеркнул Советников.

Глава Рослесхоза отметил, что площадь лесных пожаров «не сильно отличается от прошлого года». При этом ландшафтные пожары в ряде регионов распространились на «запредельно больших» площадях. В частности, Советников напомнил о тяжелой ситуации в Омской области и Кургане. По словам главы Рослесхоза, пока преждевременно делать выводы о площади лесных пожаров.

